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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 2:04

Алтайские пожарные спасли двух человек

Они едва не угорели из-за печного отопления
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в частном доме

Пожар в частном доме

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Накануне, 5 февраля, в селе Славгородское произошло возгорание частного дома, откуда пожарные спасли двух человек.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около девяти часов утра. Горел частный многоквартирный жилой дом. Прибывшие спасатели вывели из огня двух человек – мужчину и женщину.

– На момент прибытия пожарных, из-под крыши дома шел густой дым. Спустя 30 минут отрытое горение было локализовано, - добавляют в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

За это время огонь успел повредить потолочное перекрытие, стены и личные вещи жильцов. При этом площадь пожара составила восемь «квадратов». Согласно предварительным выводам, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печного отопления.

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