Барнаулец за чужой счет прогулял больше 20,5 тысяч рублей

Деньги были потрачены на продукты и алкоголь Фото: Анна СЕМИНА

41-летнего судимого жителя Барнаула подозревают в краже денег с чужой карты. Он просадил больше 20,5 тысяч рублей

Как сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление в полицию поступило от 32-летней горожанка. Она рассказала, что недавно потеряла карту и кто-то потратил с нее 20 600 рублей.

– В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, это ранее судимый за мошенничество 41-летний житель краевой столицы, - сообщают в главке.

Сам задержанный рассказал, что на деньги с чужой карты он накупил продукты и алкоголь. Но теперь материальный ущерб он обязуется возместить. Тем не менее, уголовное дело возбуждено.