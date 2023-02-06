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НовостиОбщество6 февраля 2023 1:50

Барнаулец за чужой счет прогулял больше 20,5 тысяч рублей

Он обещал возместить материальный ущерб
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Деньги были потрачены на продукты и алкоголь

Деньги были потрачены на продукты и алкоголь

Фото: Анна СЕМИНА

41-летнего судимого жителя Барнаула подозревают в краже денег с чужой карты. Он просадил больше 20,5 тысяч рублей

Как сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление в полицию поступило от 32-летней горожанка. Она рассказала, что недавно потеряла карту и кто-то потратил с нее 20 600 рублей.

– В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, это ранее судимый за мошенничество 41-летний житель краевой столицы, - сообщают в главке.

Сам задержанный рассказал, что на деньги с чужой карты он накупил продукты и алкоголь. Но теперь материальный ущерб он обязуется возместить. Тем не менее, уголовное дело возбуждено.