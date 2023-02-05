Барнаульцы смогут наблюдать сближение Венеры, Юпитера и Луны

Планеты очень яркие, сейчас движутся навстречу друг другу
Фото: Олег ПЕТРОВ
Жители краевого центра 22 февраля и 2 марта смогут наблюдать на вечернем небосклоне сближение планет. Об этом сообщается в группе «Наблюдательный Барнаул».
22 февраля произойдет сближение Венеры и Юпитера.
- Планеты очень яркие, сейчас движутся навстречу друг другу. Сближение будет весьма близким, - пишут в группе.
2 марта подойдут друг к другу Луна, Юпитер и Венера. Молодая растущая Луна будет находиться очень близко с Венерой, немного дальше - газовый гигант Юпитер.
- События ожидаются вечером, находиться объекты будут более менее высоко над горизонтом, что удобно для наблюдения, - отметили в группе.
Остается надеяться, что погода будет благоприятной.