Воспитатель из Бийска решила сменить работу и лишилась почти 100 тыс. рублей

Женщина выполнила рекомендации, после чего с ее карты списалось еще 90 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

32-летняя воспитатель из Бийска решила сменить работу и стала жертвой мошенников. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщина разместила резюме на популярном сайте. Через некоторое время ей позвонила якобы сотрудница крупного агентства и предложила работать удаленно - проводить анкетирование. Затем пояснила, что информацию о фирме можно узнать через мобильное приложение банка.

- Бийчанка под диктовку выбирала вкладки и вводила коды. Также по указанию незнакомки скачала приложение для видеосвязи. Чуть позже с ее счета списалось около 5 тыс. рублей, - рассказали в полиции.

Менеджер пояснила, что якобы в банке произошла ошибка, но сейчас позвонит сотрудник и все решит. Действительно, перезвонил некий Дмитрий и дал инструкции, как вернуть деньги. Женщина выполнила рекомендации, после чего с ее карты списалось еще 90 тыс. рублей.

Бийчанка обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.