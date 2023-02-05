На Алтае на видео сняли хаски, с удовольствием поедающую уголь

Возможно, собаке не хватает каких-то микроэлементов. Скриншот видео со страницы vk.com/izvestiy_kamen

В Камне-на-Оби на видео сняли хаски, которая ест каменный уголь. Кадры опубликованы в группе «Каменские новости» во «ВКонтакте».

Перед животным поставили ведро с углем, и пес с удовольствием стал уплетать топливо. Пользователей рассмешила забавная собака и они оставили шутливые комментарии:

«Отапливается изнутри», «Вот почему пропадает уголь с котельных», «Бродячие собаки весь уголь сожрали», «Хаски, работающая на угле».

Некоторые предположили, что животному не хватает каких-то микроэлементов и витаминов или же оно чем-то отравилось и теперь «лечится» (так же, как и люди при отравлении принимают активированный уголь).

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