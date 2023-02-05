Троих пропавших в январе жителей Алтайского края нашли мертвыми

Поиск еще двоих жителей Алтая продолжается Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В январе троих пропавших жителей Алтайского края обнаружили мертвыми. Об этом сообщает алтайский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры опубликовали статистику за первый месяц 2023 года. Всего на поиск пропавших в отряд поступило 34 заявки. 28 человек найдены живыми, трое погибли. Поиск еще двоих жителей Алтая продолжается.

Напомним, одним из самых громких стало исчезновение жительницы Барнаула Елены Падун. Женщину нашли убитой на крыше многоэтажного дома, где она проживала. В убийстве подозревается ее бывший муж.

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Как сообщил наш источник, супруги были в разводе, но жили вместе, так как не могли разрешить квартирный вопрос. Это было одной из причин многочисленных скандалов (подробнее)