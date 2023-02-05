Барнаульские власти согласовали митинг против роста цен на услуги ЖКХ

Мероприятие состоится на территории гайд-парка на ул. Титова Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

В Барнауле власти согласовали митинг против роста цен на услуги ЖКХ. Его организует алтайский крайком КПРФ.

Как сообщили в партии, изначально мероприятие планировалось провести в центре города - на пл. Советов или напротив библиотеки им. Шишкова. Однако администрация ответила отказом и одобрила только территорию гайд-парка на ул. Титова на Потоке.

Митинг состоится 12 февраля, начало в 12.00.

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