Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 2:21

Барнаульские власти согласовали митинг против роста цен на услуги ЖКХ

Он пройдет 12 февраля
Александра Сапожкова
Мероприятие состоится на территории гайд-парка на ул. Титова

Мероприятие состоится на территории гайд-парка на ул. Титова

Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

В Барнауле власти согласовали митинг против роста цен на услуги ЖКХ. Его организует алтайский крайком КПРФ.

Как сообщили в партии, изначально мероприятие планировалось провести в центре города - на пл. Советов или напротив библиотеки им. Шишкова. Однако администрация ответила отказом и одобрила только территорию гайд-парка на ул. Титова на Потоке.

Митинг состоится 12 февраля, начало в 12.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульцы вновь жалуются на счета за ЖКХ

Судя по данным одной из платежек, за квартиру площадью 55,7 квадратных метров потребуется заплатить свыше 8 тысяч рублей (подробнее)