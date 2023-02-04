Жители двух домов в алтайском селе замерзают уже несколько лет

Уже несколько лет в квартирах холодно Фото: Анна СЕМИНА

Жители двух многоквартирных домов в селе Первомайское Смоленского района замерзают без отопления. В проблеме разбираются следственные органы.

В СМИ появилась информация о том, что вот уже несколько лет в квартирах зимой настолько низкая температура, что жильцам приходится согреваться обогревателями. В настоящее время по данному факту назначена доследственная проверка.

– Следователь СК выехал по месту жительства граждан для проведения поквартирного обхода, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства и что стало причиной ненадлежащего оказания услуг по отоплению. По результатам будет принято процессуальное решение.

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