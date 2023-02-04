В Бийске запретили проводить митинг против тарифов ЖКХ

Митинг уже отменяли дважды Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске уже дважды отказали в проведении митинга против роста тарифов ЖКХ 12 февраля.

Коммунисты, которые планировали провести протестную акцию, поменяли место ее проведения на площадь перед арт-объектом «Бийск - ворота Алтая». Однако власти посчитали, что и это место не подходит, якобы потому что рядом находится пешеходный переход со звуковым сигналом для слабовидящих. В мэрии посчитали, что аппаратура, которую будут использовать митингующие, заглушит его и создаст опасные ситуации, пишет «Бийский рабочий».

– К тому же, по мнению чиновников, площадка у стелы не способна вместить заявленные организаторами акции 700 человек. Ведь еще нужно учитывать представителей полиции и администрации, - пишет источник.