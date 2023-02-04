Барнаулец не пустил домой врачей «скорой», которые отказались надевать бахилы

Медики отказались мыть пол. Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

Барнаулец вызвал бригаду фельдшеров «скорой», но не стал их пускать из-за бахил. Медики отказались их надевать.

– Вызвал скорую помощь, так как почувствовал, что у меня закололо в области сердца. Приехали ребята и отказались при входе в квартиру надевать бахилы. Натоптали грязи и микробов (неизвестно где они до этого ходили), – рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» Андрей.

Пользователь также выложил видео общения с медиками. Ему даже хватило смелости попросить медиков вымыть ему пол и только после этого он разрешил бы им зайти в квартиру. В ответ один из фельшдеров предложил провести осмотр в машине скорой. Но «больной» тоже отказался. Тогда врачи ушли.

В комментариях автора жестко осудили за такое хамское поведение. Стоит отметить, что медики «скорой» не обязаны надевать бахилы при посещении больного, также как и снимать обувь.

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