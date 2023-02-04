Легендарный бар Che Guevara внезапно закрылся в Барнауле

Бар закрылся. Скриншот сервиса 2 Гис

В Барнауле закрылся легендарный бар Che Guevara с длинной историей существования. Об этом рассказали участники группы «Свидание».

Музыканты намеревались там 24 марта провести презентацию нового альбома, но им сообщили о том, что планы меняются.

– Друзья, важные новости! Бар Che Guevara внезапно закрылся вместе с нашей предоплатой. В связи с этим произошли изменения (которые мы оцениваем, как позитивные – говорят Che был не очень), - говорят артисты.

Che Guevara – один из старейших клубов Барнаула. О его закрытии стало известно внезапно. В настоящее время из поисковых систем информация о заведении удалена.

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