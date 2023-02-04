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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 6:05

Легковушка в Барнауле залетела на огромный сугроб

Пострадавший ищет очевидцев ДТП
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП на Павловском тракте. Скриншот страницы vk.com/incident22

ДТП на Павловском тракте. Скриншот страницы vk.com/incident22

В пятницу, 3 февраля, в Барнауле иномарка залетела на огромный сугроб. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

– Сегодня днем на Павловском тракте, неподалеку от теплого рынка, произошло вот такое ДТП, - пишет подписчик и прикладывает фото с места происшествия.

Судя по снимку, водитель пострадавшего авто двигался из центра. Очевидцы говорят, что автомобиль «подрезали» и его владелец выкрутил руль вправо. Сам он теперь пытается отыскать свидетелей, которые могут предоставить видеозаписи с моментом аварии.

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