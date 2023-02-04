Легковушка в Барнауле залетела на огромный сугроб

ДТП на Павловском тракте. Скриншот страницы vk.com/incident22

В пятницу, 3 февраля, в Барнауле иномарка залетела на огромный сугроб. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

– Сегодня днем на Павловском тракте, неподалеку от теплого рынка, произошло вот такое ДТП, - пишет подписчик и прикладывает фото с места происшествия.

Судя по снимку, водитель пострадавшего авто двигался из центра. Очевидцы говорят, что автомобиль «подрезали» и его владелец выкрутил руль вправо. Сам он теперь пытается отыскать свидетелей, которые могут предоставить видеозаписи с моментом аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое погибли в массовой аварии на трассе в Алтайском крае

Вечером 3 февраля на 65-м километре трассы Белоярск – Заринск произошло массовое ДТП в результате которого погибли два человека (подробнее)