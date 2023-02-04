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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 5:39

В алтайском селе мужчина изнасиловал женщину из-за штрафа

Она свидетельствовала против него
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Расследование уголовного дела завершено

Расследование уголовного дела завершено

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 35-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в изнасиловании женщины, которая свидетельствовала против него и ему выписали штраф.

Следствие установило, что инцидент произошел 13 ноября прошлого года.

– Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к потерпевшей, давшей накануне показания против него о совершенном им правонарушении (из-за чего суд назначил штраф), применяя физическое насилие, снял с последней одежду и изнасиловал ее, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ждет передачи в суд.