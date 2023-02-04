В алтайском селе мужчина изнасиловал женщину из-за штрафа

Расследование уголовного дела завершено
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Республике Алтай 35-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в изнасиловании женщины, которая свидетельствовала против него и ему выписали штраф.
Следствие установило, что инцидент произошел 13 ноября прошлого года.
– Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к потерпевшей, давшей накануне показания против него о совершенном им правонарушении (из-за чего суд назначил штраф), применяя физическое насилие, снял с последней одежду и изнасиловал ее, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ждет передачи в суд.