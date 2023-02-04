Дорожные службы в выходные будут убирать тротуары в Барнауле

Очистка тротуаров в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Отсутствие снегопадов позволило дорожным службам Барнаула сосредоточить свою работу на вывозе снега с улиц краевой столицы. В эти выходные продолжится очистка тротуаров и проезжих частей.

– С начала зимнего сезона с дорог краевой столицы на снегоотвалы вывезено более 500 тысяч кубометров снега. Это почти на сто тысяч кубометров больше, чем в две предыдущие зимы, - сообщают в МБУ «Автодорстрой».

В свою очередь силами МБУ «Благоустройство и озеленение» проводится очистка пешеходных дорожек в парках, скверах и аллеях около памятников. Особое внимание уделяется обработке специальными антигололедными составами плитки и лестныц.

– На сегодняшний день израсходовано 254 тонны песка и более 5 тысяч тонн противогололедного реагента «Бионорд», которым также обрабатывают общественные территории, - добавляют в мэрии.