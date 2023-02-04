На Алтае мужчина обворовал собственного брата

Часть денег смогли изъять Фото: Анна СЕМИНА

В полицию поступило заявление о краже денег из частного дома. В ходе разбирательства сало известно, что к инциденту причастен родной брат потерпевшего.

Заявление поступило от 53-летнего жителя села Заковряшино Крутихинского района. Мужчина рассказал, что неизвестные вырвали пробой входной двери, зашли в дом и вытащили из барсетки, которая стояла на комоде пять тысяч рублей.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 56-летний родной брат потерпевшего, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Его уже не раз судили за аналогичные преступления. Он понял, что отпираться бессмысленно и написал явку с повинной.

Как оказалось, накануне его брат утром ушел на работу, а вернулся только на следующий до и сразу же увидел, что дома побывали посторонние. Две тысячи его брат к моменту задержания уже успел потратить. Остальное полицейские изъяли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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