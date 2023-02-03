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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:35

До -2 градусов потеплеет на выходных в Алтайском крае

Будет преимущественно без осадков
Герман Архаров
В Барнауле 4 февраля ожидается -8…-10 градусов

В Барнауле 4 февраля ожидается -8…-10 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 4 февраля, в Алтайском крае прогнозируют -8…-13, по югу местами -2…-7 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле 4 февраля ожидается -8…-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.