До -2 градусов потеплеет на выходных в Алтайском крае

В Барнауле 4 февраля ожидается -8…-10 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 4 февраля, в Алтайском крае прогнозируют -8…-13, по югу местами -2…-7 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле 4 февраля ожидается -8…-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.