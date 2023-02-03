Бийчанина осудили за убийство лося

Мужчина должен выплатить штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае 2022 года мужчина застрелил лося на территории охотничьих угодий Зонального района. При этом у бийчанина не было охотничьего билета, разрешения на хранение и ношения оружия, а также разрешения на добычу животного.

Тушу лося загрузили в автомобиль и решили перевезти, однако мужчину задержали правоохранители

– Мужчина добровольно возместил 240 тысяч рублей. В ходе дознания был изъят автомобиль, стоимостью 920 тысяч рублей, на котором незаконно транспортировал тушу лося, – отметили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к выплате штрафа 50 тысяч рублей.

– Конфискован и обращен в собственность государства его автомобиль. Оружие и патроны к нему переданы в распоряжение Росгвардии, – добавили в прокуратуре.