Барнаульцы предлагают чиновникам проехать в переполненных автобусах в час-пик

Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула предложила специалистам комитета по дорожному хозяйству участвовать в экстремальной поездке на выживание в 8 часов утра в общественном транспорте. Запись об этом горожанка разместила в группе Barnaul 22.

Женщина пожаловалась на плохие условия в автобусе, в частности, их малую вместимость и отсутствие поручней

– Все это - полное издевательство и унижение людей. Мало того, это угроза нашей безопасности, – написала горожанка.

Жительница Барнаула назвала поездки в общественном транспорте в час-пик «голодными играми». Летом приходится изнывать от жары в салоне, а в предновогоднее время из-за толпы несколько раз ремонтировать шубу

– Только представьте, если, не дай Бог, произойдет ДТП! Будет страшная давка, люди покалечат сами себя, – считает женщина.

Она добавила, что хочет привлечь внимание к проблеме и просит запустить больше маршруток по утрам и вечерам.

Ранее жители Барнаула неоднократно жаловались на переполненные автобусы и на то, что часто на некоторых маршрутах общественный транспорт ходит не по графику. Власти взяли ситуацию на контроль и даже расторгли контракты с некоторыми перевозчиками.