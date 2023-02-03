Барнаулец ограбил женщину у подъезда дома

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина выхватил сумку у жительницы краевой столицы, сообщает региональное управление МВД.

Горожанка рассказала, что все случилось, когда вечером она возвращалась домой. У подъезда на улице 50 лет СССР к ней подбежал незнакомец, который выхватил сумку и убежал. Женщина лишилась документов, двух телефонов, кошелька и карт. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу барнаулец. У него изъяли похищенное.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Подозреваемого заключили под стражу.