В Барнауле вновь затягивается реконструкция здания художественного музея

Работы продолжаются
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле реконструкция здания художественного музея проходит с отставанием от графика на 6-8 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минстроя.
Причиной отставания стало заметное удорожание стоимости строительных материалов, в том числе, необходимость замены импортного оборудования, запроектированного в проектной документации.
Ранее мы писали, что аукцион на проведение завершающей части реконструкции государственного художественного музея выиграла Строительная компания «Селф».
Дата завершения строительных работ будет известна после завершения корректировки проектно-сметной документации.