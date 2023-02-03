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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:46

В Барнауле вновь затягивается реконструкция здания художественного музея

Работы идут с отставанием от графика на 6-8 месяцев
Герман Архаров
Работы продолжаются

Работы продолжаются

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле реконструкция здания художественного музея проходит с отставанием от графика на 6-8 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минстроя.

Причиной отставания стало заметное удорожание стоимости строительных материалов, в том числе, необходимость замены импортного оборудования, запроектированного в проектной документации.

Ранее мы писали, что аукцион на проведение завершающей части реконструкции государственного художественного музея выиграла Строительная компания «Селф».

Дата завершения строительных работ будет известна после завершения корректировки проектно-сметной документации.