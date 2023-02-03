В Барнауле вновь затягивается реконструкция здания художественного музея

Работы продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле реконструкция здания художественного музея проходит с отставанием от графика на 6-8 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минстроя.

Причиной отставания стало заметное удорожание стоимости строительных материалов, в том числе, необходимость замены импортного оборудования, запроектированного в проектной документации.

Ранее мы писали, что аукцион на проведение завершающей части реконструкции государственного художественного музея выиграла Строительная компания «Селф».

Дата завершения строительных работ будет известна после завершения корректировки проектно-сметной документации.