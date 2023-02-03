Неизвестные начали отстреливать собак в Барнауле

Убитых собак заметил местный житель Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице неизвестные застрелили несколько собак. Трупы обнаружили в районе клуба «Форсаж» и заправки, расположенной неподалеку. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул»

По словам местного, жителя, который обнаружил убитых собак, трупы были еще теплыми. На место происшествия выезжали полицейские.

В комментариях пользователи написали, что собак якобы также отстреливают в районе улицы Власихиснкой.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни горожане пишут, что виновного в убийстве животных нужно наказать, другие же оправдывают поступок тем, что в Барнауле назрела проблема с бродячими животными и пока решить ее не удается.