Бывший китайский рынок хотят отдать под приватизацию в Бийске

Фото иллюстративное Фото: Виталий БАРАБАШ

В алтайском наукограе власти хотят продать постройки, в которых раньше находиля торговый городок, известный как китайский рынок. Об этом пишет «Бийский рабочий»

В списке три здания на улице Мухачева, 85, которые относятся к еще дореволюционной постройке Под приватизацию готовы отдать объекты площадью 890,1, 817,9 и 82,3 квадратных метров. В середине 2000-х здесь были торговые ряды.

Добавим, что в 2020 году власти уже платись найти нового собственника бывшему рынку, но тогда желающих не нашлось.