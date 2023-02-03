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НовостиОбщество3 февраля 2023 3:26

Бывший китайский рынок хотят отдать под приватизацию в Бийске

В списке три здания на улице Мухачева, 85
Герман Архаров
Фото иллюстративное

Фото иллюстративное

Фото: Виталий БАРАБАШ

В алтайском наукограе власти хотят продать постройки, в которых раньше находиля торговый городок, известный как китайский рынок. Об этом пишет «Бийский рабочий»

В списке три здания на улице Мухачева, 85, которые относятся к еще дореволюционной постройке Под приватизацию готовы отдать объекты площадью 890,1, 817,9 и 82,3 квадратных метров. В середине 2000-х здесь были торговые ряды.

Добавим, что в 2020 году власти уже платись найти нового собственника бывшему рынку, но тогда желающих не нашлось.