Канализационные воды вытекают прямо на улицу в Барнауле

Власть просят решить проблему
Фото: Общероссийский народный фронт
В Барнауле заметили вытекающие наружу стоки канализации. О проблеме сообщили представители Народного фронта в Алтайском крае.
После сообщений местных жителей улиц Мамонтова и Приречной общественники выезжали в кварталы многоквартирных домов недалеко от водоохранных зон рек Барнаулки и Оби.
Представители Народного фронта отметили, что из-за проблем с оформлением и аварийным состоянием сетей сливы ЖБО без какой—либо очистки вытекают прямо на улицу. По естественному уклону в будущем они могут стечь в бассейн реки Обь.
Активисты призвали власть и представителей профильных ведомств помочь с решением данной проблемы.