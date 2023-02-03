Канализационные воды вытекают прямо на улицу в Барнауле

Власть просят решить проблему Фото: Общероссийский народный фронт

В Барнауле заметили вытекающие наружу стоки канализации. О проблеме сообщили представители Народного фронта в Алтайском крае.

После сообщений местных жителей улиц Мамонтова и Приречной общественники выезжали в кварталы многоквартирных домов недалеко от водоохранных зон рек Барнаулки и Оби.

Представители Народного фронта отметили, что из-за проблем с оформлением и аварийным состоянием сетей сливы ЖБО без какой—либо очистки вытекают прямо на улицу. По естественному уклону в будущем они могут стечь в бассейн реки Обь.

Активисты призвали власть и представителей профильных ведомств помочь с решением данной проблемы.