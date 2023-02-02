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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 12:45

На Алтае спасатели помогли туристу с поврежденной ногой добраться до больницы

Ему наложили шину и доставили к медикам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пострадавшему оказали доврачебную помощь

Пострадавшему оказали доврачебную помощь

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Вечером 1 февраля на телефон спасателей ГУ МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что требуется помощь туристу с травмой ноги.

Зарегистрированная в МЧС группа из 32 туристов отправилась в поход в урочище Сугойна. Они добрались до Каракольских озер, но там один из отдыхающих получил травму ноги, и ему потребовалась помощь и эвакуация. Туристы сообщили, что они находятся на перевале Багаташ.

– Для проведения поисково-спасательных работ к месту нахождения туриста сразу была направлена группа от 5-ой пожарно-спасательной части с.Чемал с привлечением трех волонтеров, - сообщают в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Примерно в десять часов вечера спасатели на снегоходах добрались до группы туристов. Пострадавшему наложили шину с повязкой на ногу и доставили в Чемальскую районную больницу. Медики заключили, что госпитализация ему не требуется. Мужчина разместился у своего знакомого.