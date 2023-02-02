5 февраля на Алтай могут упасть части космической ракеты

Пуск ракеты состоится в 16.12 по местному времени Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 5 февраля, с космодрома «Байконур» запустят ракету, части которой могут упасть на территории Республики Алтай.

Запуск будет совершен в 16.12 по местному времени.

– В этот день запланирован пуск ракеты-носителя «Протон — М» с космическим аппаратом «Электро-Л», - сообщают в ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Если в этот день запуск ракеты по какой-то причине не состоится, то зарезервированы дополнительные даты: 6 февраля в 16.08, 7 февраля в 16.05, 8 февраля в 16.01 или 9 февраля в 15.57.

Под угрозой падения отделяющихся частей ракетоносителя окажутся территории Улаганского и Турочакского районов. Их жителям не рекомендуют выезжать в лес, а также за пределы населенных пунктов. Если элементы все же обрушатся, то об этом следует незамедлительно сообщать в сельскую администрацию.