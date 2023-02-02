«Мелатонин Эвалар» стал лидером в своей категории

Ключевым трендом 2022 года стал рост спроса на категорию снотворных и успокоительных средств Фото: из архива компании

По итогам 2022 года лекарственное средство «Мелатонин»* компании «Эвалар» заняло первое место по объему аптечных продаж в натуральном выражении среди ЛС на основе мелатонина, на долю препарата пришлось 28,4% оборота категории (по данным DSM-Group). Кроме того, продукт показал самую высокую динамику в категории +201%.

Как отмечают в компании, ключевым трендом 2022 года стал рост спроса на категорию снотворных и успокоительных средств:

«Если в 2021 году в рублях эта категория выросла всего на 2%, то в 2022 прирост составил уже 14%, и массовый спрос наблюдался на протяжении всего года. При этом, основным позитивным драйвером, обеспечившим рост категории седативных средств, стал именно МНН мелатонин»,- подчеркнула председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Директор по медицинскому маркетингу «Эвалар» Юрий Аржинт ожидает сохранения положительной динамики в категории снотворных и успокоительных препаратов:

«Мы уверены, что категория седативных препаратов сохранит высокую динамику и в 2023 году. Важно отметить, что для нас это направление, а также все, что связано с ментальным здоровьем – является одним из приоритетных сегментов. Если говорить о МНН мелатонин, то здесь нам удалось не только эффективно вывести на рынок высококачественный препарат «Мелатонин Эвалар», как дженерик в доступном ценовом сегменте, но также выпустить на рынок оригинальный патентованный лекарственный препарат в удобной сублингвальной форме - «Глицин+Мелатонин Эвалар», который усилил наши позиции в категории. Свой вклад в обеспечение наших позиций внесло и высокое знание бренда «Эвалар» у населения».

*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

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