На маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае вывели автономные пусковые установки «Ярс»

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Скриншот видео минобороны РФ

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении.

– Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в светлое и темное время суток, - сообщают в минобороны РФ.

Данные расчеты совершают марши, протяженность которых составляет до ста километров, производят смену полевых позиций и т.д. Помимо этого военные занимаются решением вопросов противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Они должны отработать механизм рассредоточения в лесу для повышения скрытности установок «Ярс».

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