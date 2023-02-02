Следователи допросили вандалов, разломавших мемориальные таблички в Барнауле

Следователи собирают материал, чтобы предъявить подозреваемому обвинение в вандализме Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи допросили подозреваемых по делу о вандализме в Барнауле на Аллее Памяти воинов-десантников 6-й роты, 76-й гвардейской воздушно-десантной черниговской краснознаменной дивизии. Несколько дней назад там разбили несколько баннеров.

Как ранее сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне были задержаны трое подозреваемых. С ними были проведены первоначальные следственные действия: допросы в качестве подозреваемого и свидетелей, очные ставки и проверки показаний на месте.

– По предварительным данным следствия, ночью 30 января 2023 года трое друзей в возрасте 21-го и 22-х лет в состоянии алкогольного опьянения возвращались из бара домой, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Проходя по аллее, один из парней руками и ногами ударил мемориальные таблички, на которых изображены фотографии и информация о воинах-десантниках. В итоге баннеры были повреждены и теперь требуется их замена.

Основной подозреваемый задержан, ведется сбор доказательств по уголовному делу для дальнейшего предъявления ему обвинения. Расследование продолжается.

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