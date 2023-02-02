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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:54

Бийчане бойкотируют закрытие женской консультации в поликлинике №1

Они намерены дойти до президента
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Бийчане собирают подписи под письмом губернатору. Скриншот видео Бийского телевидения

Бийчане собирают подписи под письмом губернатору. Скриншот видео Бийского телевидения

Жители Бийска продолжают войну с региональным минздравом, который проводит программу оптимизации в наукограде. Теперь там собираются закрыть женскую консультацию в поликлинике №1.

- Жители города готовы выйти на митинг против оптимизации здравоохранения в Бийске, а пока собирают подписи под открытым письмом губернатору Алтайского края Виктору Томенко, - пишет «Бийский рабочий».

Согласно планам минздрава, женскую консультацию в поликлинике №1 упразднят, а прием перенесут в Центральную городскую больницу. Но бийчанки категорически против закрытия. Они называют действия регионального ведомства саботажем нацпроекта «Демография».

По имеющимся данным, изначально женская консультация в поликлинике №1 обслуживала порядка 32 тысяч человек. В ней работали семь участков. Были процедурные кабинеты и дневной стационар.

В наши дни численность сократилась и на всех было только три гинеколога, но и им есть чем заняться. Однако если медиков переведут в Центральную больницу, то пациенткам придется преодолевать путь как минимум в десять остановок на трамвае, а затем еще три квартала пешком подниматься в гору, что согласитесь, для беременных целое приключение.

Помимо Виктора Томенко бийчане намерены направить письмо Михаилу Мишустину и Владимиру Путину.

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