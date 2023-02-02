Бийчане бойкотируют закрытие женской консультации в поликлинике №1

Бийчане собирают подписи под письмом губернатору. Скриншот видео Бийского телевидения

Жители Бийска продолжают войну с региональным минздравом, который проводит программу оптимизации в наукограде. Теперь там собираются закрыть женскую консультацию в поликлинике №1.

- Жители города готовы выйти на митинг против оптимизации здравоохранения в Бийске, а пока собирают подписи под открытым письмом губернатору Алтайского края Виктору Томенко, - пишет «Бийский рабочий».

Согласно планам минздрава, женскую консультацию в поликлинике №1 упразднят, а прием перенесут в Центральную городскую больницу. Но бийчанки категорически против закрытия. Они называют действия регионального ведомства саботажем нацпроекта «Демография».

По имеющимся данным, изначально женская консультация в поликлинике №1 обслуживала порядка 32 тысяч человек. В ней работали семь участков. Были процедурные кабинеты и дневной стационар.

В наши дни численность сократилась и на всех было только три гинеколога, но и им есть чем заняться. Однако если медиков переведут в Центральную больницу, то пациенткам придется преодолевать путь как минимум в десять остановок на трамвае, а затем еще три квартала пешком подниматься в гору, что согласитесь, для беременных целое приключение.

Помимо Виктора Томенко бийчане намерены направить письмо Михаилу Мишустину и Владимиру Путину.

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