В Барнауле задержали вандалов, испортивших баннеры воинам-десантникам

Полиция задержала троих подозреваемых Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские Барнаула в кратчайшие сроки установили личности вандалов, которые испортили баннеры, установленные на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Подозреваемые задержаны.

Напомним, разбирательство началось после сообщения неравнодушных барнаульцев в социальных сетях. Полицейские выезжали на осмотр места происшествия, а по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». В настоящее время оно находится на особом контроле у начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрея Подоляна.

– В кратчайшие сроки задержаны трое граждан, которые могут быть причастны к повреждению баннеров, - сообщили в региональном главке МВД.

1 февраля уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в СУСК РФ по Алтайскому краю.

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