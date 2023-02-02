Женщина погибла во время пожара в Змеиногорске

Пожар в Змеиногорске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 2 февраля в Змеиногорске произошел пожар в частном жилом доме. Погиб один человек.

– Сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Чернышевского поступило в службу спасения около часа ночи, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела крыша и надворные постройки. Стало понятно, что возгорание обнаружили слишком поздно и огонь успел распространиться по деревянным конструкциям на значительную площадь.

Около часа пожарные тушили строение. Площадь, пройденная огнем составила больше 40 «квадратов». На месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины.

По данным регионального главка МЧС, произошла разгерметизация газового баллона, который хранился в надворных постройках. Причина ЧП устанавливается.

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