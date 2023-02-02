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НовостиОбщество2 февраля 2023 2:42

Кузбасские полицейские помогли вытащить из сугроба грузовик из Алтайского края

Водитель «утонул» в снегу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Для большегруза прочистили путь

Для большегруза прочистили путь

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сотрудники ГИБДД отдела «Белово» в Кемеровской области помогли водителю грузовика из Алтайского края, застрявшего в сугробе.

– Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель «КамАЗа» из Алтайского края выезжал с парковки, однако машина забуксовала в снегу, - рассказывают в региональном главке МВД.

Сначала водитель самостоятельно пытался выбраться из снежной западни на проезжую часть, но безрезультатно. Наоборот: он все сильнее и сильнее «утопал». О возникшей проблеме он сообщил в службу спасения по телефону «112».

Чтобы помочь водителю, полицейские привлекли спецтехнику. Она расчистила выезд и после вытянула грузовик. Гость области продолжил свой дальний путь.

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