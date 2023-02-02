83-летнюю женщину на Алтае обокрала ее знакомая

У пожилой женщины украли 23 тысячи рублей Фото: Анна СЕМИНА

83-летняя жительница Горно-Алтайска обратилась в полицию с заявлением о краже пенсии. Под подозрение попала ее знакомая.

Во время доследственной проверки выяснилось, что в январе потерпевшая получила в банке пенсию. Там же рассчиталась за коммунальные услуги и прочие платежи. По итогу у нее осталось наличными 23 тысячи рублей. Их она хранила дома в кошельке.

– Неделей позже к ней приехали ее знакомая с мужчиной, спросили разрешение переночевать, переночевали и ушли, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

Еще через пару дней пришла сноха, которая помогала по хозяйству. Когда пенсионерка решила дать ей денег на продукты, выяснилось, что денег-то нет.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульский «Жилфонд» вернул деньги 27 пострадавшим клиентам

Агентство недвижимости «Жилфонд» в Барнауле вернуло деньги большей части пострадавших клиентов. Компенсации получили уже 27 человек (подробнее)