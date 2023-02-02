В 2023 году на улице Приречной в Барнауле появится сквер

План-проект Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Благоустроенный сквер на улице Приречной в районе речного вокзала может появиться уже в текущем, 2023 году. Такие планы озвучил глава Центрального района Барнаула Максим Сабына.

- В будущем сквере проведут благоустройство пешеходных дорожек, велодорожек, установят скамьи, высадят около 120 деревьев и кустарников. Кроме благоустройства и озеленения, в зеленом уголке предусмотрят установку 24 светильников и камер видеонаблюдения, - сказал он во время совещания по теме благоустройства.

Проект уже разработан, смета готова, положительное заключение тоже получено. Так что по факту, осталось только приступить к работам. Причем сквер планируют разбить в рамках условиях муниципально-частного партнерства. Сдать объект должны осенью.