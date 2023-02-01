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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:12

Гидрометцентр объявил режим «черного неба» в Бийске и Барнауле

Он будет действовать сутки
Александра Сапожкова
Метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе

Метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле и Бийске на сутки объявлен режим «черного неба», сообщается на сайте краевого Гидрометцентра.

Режим действует с 16 часов 1 февраля по 16 часов 2 февраля. В это время в городах будут наблюдаться метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в воздухе (первой степени опасности). Общий уровень загрязнения воздуха – повышенный.

Администрация Барнаула рекомендовала предприятиям в эти сутки сократить вредные выбросы в атмосферу.