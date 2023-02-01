Очередной фильм без лицензии показывают в кинотеатре Барнаула

Цена билетов на сеанс: 280 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская сеть «Киномир» после «Аватара. Путь воды» начала показ еще одного зарубежного фильма без лицензии. Пока мультфильм «Кот в сапогах» демонстрируется лишь в «Арене», сообщается на сайте kino-mir.ru.

Первые сеансы в формате 2D уже прошли 31 и 1 февраля, также в расписании указаны 2 и 3 февраля: в 13.30 и 15.30. Цена билетов: 280 рублей.

Отмечается, что билеты можно купить только в кассе, онлайн-продажа и бронирование не осуществляются. Также не действуют скидки, дисконтные карты, сертификаты и пригласительные билеты.

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