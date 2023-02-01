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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 11:10

В Барнауле студент получил 16 лет колонии за то, что готовил подрыв мечети

Он испытывал неприязнь к лицам неславянского происхождения
Александра Сапожкова
Молодого человека задержали представители ФСБ на стадии подготовки к теракту. Скриншот видео/ЦОС ФСБ РФ

Молодого человека задержали представители ФСБ на стадии подготовки к теракту. Скриншот видео/ЦОС ФСБ РФ

В Барнауле 22-летнего студента, который намеревался подорвать мечеть, приговорили к 16 годам колонии, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что он был сторонником националистической идеологии и испытывал неприязнь к лицам неславянского происхождения. Молодой человек искал в интернете, как вступить в террористическую организацию, интересовался разными акциями по устрашению населения и изучал инструкции по изготовлению взрывчатки. У себя дома он изготовил взрывчатое вещество массой не менее 117,6 грамма и два детонатора.

В феврале 2021 года он связался в интернете с представителем одной из националистических организации. Куратор дал студенту задание - наметить объекты покушений (в их числе оказалась мечеть) и отправить фотоотчет. Что молодой человек и сделал.

Далее куратор поручил поджечь автомобиль, чтобы подтвердить истинность намерений. Однако молодого человека задержали представители ФСБ на стадии подготовки к теракту.