В Барнауле студент получил 16 лет колонии за то, что готовил подрыв мечети

Молодого человека задержали представители ФСБ на стадии подготовки к теракту. Скриншот видео/ЦОС ФСБ РФ

В Барнауле 22-летнего студента, который намеревался подорвать мечеть, приговорили к 16 годам колонии, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что он был сторонником националистической идеологии и испытывал неприязнь к лицам неславянского происхождения. Молодой человек искал в интернете, как вступить в террористическую организацию, интересовался разными акциями по устрашению населения и изучал инструкции по изготовлению взрывчатки. У себя дома он изготовил взрывчатое вещество массой не менее 117,6 грамма и два детонатора.

В феврале 2021 года он связался в интернете с представителем одной из националистических организации. Куратор дал студенту задание - наметить объекты покушений (в их числе оказалась мечеть) и отправить фотоотчет. Что молодой человек и сделал.

Далее куратор поручил поджечь автомобиль, чтобы подтвердить истинность намерений. Однако молодого человека задержали представители ФСБ на стадии подготовки к теракту.