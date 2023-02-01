Жительницу Алтайского края признали виновной в гибели двоих ее детей и бабушки на пожаре

Дом женщина купила в мае 2022 года Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жительницу Тальменского района признали виновной в причинение смерти по неосторожности. Из-за того, что подсудимая допустила грубое нарушение правил противопожарной безопасности, погибли двое ее детей и их бабушка, сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в мае 2022 года женщина купила дом с неисправной электропроводкой на веранде. Достоверно зная о неисправности, она не предприняла мер к их устранению. Ночью 2 августа минувшего года в электропроводке произошло возгорание. В это время в доме находились двое малолетних детей 4-х и 6-ти лет и их 52-летняя бабушка.

- Потерпевшие не смогли покинуть горящее помещение либо позвать на помощь, поскольку в это время спали. Они погибли от острого отравления окисью углерода на месте происшествия, - сказали в ведомствах.

Дело расследовали по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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