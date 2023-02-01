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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:20

Группа НЛМК вошла в топ-20 рейтинга работодателей по версии HeadHunter

Группа НЛМК вошла в топ-20 лучших работодателей страны по версии сервиса HeadHunter

Фото: из архива компании

Группа также заняла первое место в рейтинге уровня развития HR-процессов и вошла в топ-3 лучших работодателей среди производственных компаний.

Рейтинг HeadHunter — один из самых масштабных рейтингов работодателей России. В 2022 году в проекте участвовали 2 000 компаний, работающих во всех отраслях и регионах страны. При подготовке рейтинга аналитики проводят опросы вовлеченности сотрудников компаний, оценивают мнение соискателей и проводят исследование эффективности работы кадровых подразделений.