Строительство трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов обсудили в Барнауле

Контракт на выполнение работ заключен с московской «Региональной строительной компанией» Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайавтодоре 31 января прошло совещание с подрядчиком строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле. Во время заседания озвучили 27 пунктов, которые должны быть выполнены на разных сроках проведения работ, сообщили в Минтрансе региона.

Контракт на выполнение работ был заключен 30 января с московской «Региональной строительной компанией». Она специализируется в том числе на работах по строительству и реконструкции автодорог. Подрядчика обязали предоставить план-график работ, ежедневно делать отчет о выполненной работе, информировать о заключении контрактов на поставку материалов и другое.

Отмечается, что проектировщики уже проработали схемы организации дорожного движения. В первый год реализации проекта предусмотрено движение по существующей схеме.

Напомним, работы по строительству трехуровневой развязки на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского и Южного трактов начнутся в 2023 году. Стоимость работ составит 2,9 млрд рублей.

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