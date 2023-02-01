Жители Ленинского района чаще других пользуются курьерской доставкой банковских карт

Наибольшим спросом пользовались дебетовые карты: на них пришлось 95% от общего количества заказов, сообщила пресс-служба банка.

Банк запустил доставку банковских карт в Барнауле в 2021 году. В среднем карта доставляется в течение нескольких часов после подачи заявки. Чаще всего услугой курьерской доставки карт пользуются жители Ленинского района г.Барнаула - в прошлом году сюда доставлено около 30% карт, на втором месте по популярности - Железнодорожный и Индустриальный районы (по 19%).

«Мы видим, как за последние несколько лет изменились потребительские привычки населения: люди, экономя свое время, все чаще делают покупки онлайн и используют сервисы доставки. Статистика показывает, что курьерская доставка карт в Барнауле становится все более востребованной, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на эту услугу. Заказать доставку карты могут и те, кто пока не является клиентом банка, достаточно подать заявку на нашем официальном сайте», – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Сегодня доставка доступна в 80 городах России, их перечень можно найти на официальном сайте банка. При этом пользователям по-прежнему доступен мгновенный выпуск цифровой карты в мобильном банке с возможностью ее моментальной привязки к смартфону.

Представители старшего поколения одновременно с получением карты могут перевести на неё зачисление пенсии.