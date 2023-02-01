Мощность подстанции 35 кВ «Санниковская» в пригороде Барнаула стала вдвое больше

Её суммарная мощность теперь составляет 20 МВА. Это значит, что электроснабжение жителей поселков в пригороде Барнаула станет качественней и надежней.

Необходимость реконструкции связана с активным развитием территории. Подстанция «Санниковская» обеспечивает электроснабжение 16 поселков Первомайского района и питает более 4000 потребителей. Это бытовые абоненты, юридические лица, социально-значимые объекты, в том числе: две школы, два детских сада, семь котельных, восемь объектов водоснабжения, предприятия промышленного сектора. Кроме того, являясь транзитной, «Санниковская» дает питание еще пяти подстанциям 35 кВ.

В зимний период, когда, например, выходил из строя один силовой трансформатор, нагрузка на второй превышала нормативные значения. Это не позволяло обеспечить необходимый уровень качества электроснабжения потребителей. После реконструкции такой проблемы больше не возникнет.

¬– Эта подстанция, можно сказать, построена заново. Оборудование здесь теперь новое и современное, кроме того, оно все отечественного производства. Самая важная задача, которая была решена в процессе реконструкции – вместо предыдущих двух силовых трансформаторов, мощностью по 4 МВА каждый, установлены новые, мощностью по 10 МВА. Что и позволило увеличить нагрузку подстанции в два с половиной раза. Это значительно повысит надежность и качество электроснабжения существующих потребителей, а также создаст условия для подключения новых абонентов – отметил директор филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Во время реконструкции подстанции энергетики не только установили новые силовые трансформаторы, но и заменили всё действующее оборудование: общеподстанционный пункт управления (ОПУ), элементы открытого распределительного устройства (ОРУ). Установили 13 современных вакуумных выключателей 35 кВ вместо масляных, смонтировали дополнительную ячейку в комплектном распределительном устройстве 35 кВ. Заменили комплектное распредустройство 10 кВ. в количестве 17 ячеек. Стоимость реализации этого проекта – около 300 миллионов рублей.