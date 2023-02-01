В Барнауле после вандализма на аллее десантников возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают причастных лиц Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле после акта вандализма на аллее десантников на ул. Малахова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме и прокуратуре края.

По данным следствия, 30 января неизвестные повредили три мемориальных таблички Героев России. Тем самым злоумышленники нарушили нормы общественной нравственности и причинили имущественный вред Фонду «Защитников Отечества».

Дело расследуется по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Следователи устанавливают причастных лиц. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования на контроль.