В Барнауле после вандализма на аллее десантников возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают причастных лиц
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле после акта вандализма на аллее десантников на ул. Малахова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме и прокуратуре края.
По данным следствия, 30 января неизвестные повредили три мемориальных таблички Героев России. Тем самым злоумышленники нарушили нормы общественной нравственности и причинили имущественный вред Фонду «Защитников Отечества».
Дело расследуется по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Следователи устанавливают причастных лиц. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования на контроль.