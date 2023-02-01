В Бийске живодеры оторвали лапу ласковой собаке

Волонтеры поражаются жестокости людей по отношению к животным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске живодеры оторвали лапу бездомной собаке. Теперь волонтеры местного общества защиты животных собирают деньги на операцию.

- Изнутри торчат кости, поэтому надо оперировать и убирать их по суставу. Траты большие, даже вскрытие и утилизацию мы оплачиваем, - сообщается в официальной группе общества во «Вконтакте».

Волонтеры поражаются жестокости людей и недоумевают, кто мог такое сотворить с беззащитным животным.

- В голове не укладывается, до чего доходит... Это жизнерадостная небольшая собачка, очень ласковая. За что с ней так? У нас уже нет сил. Как все это выдержать, мы не знаем, утром не хочется просыпаться, - пишут они.

Представители общества отмечают, что написали заявление в полицию, и сейчас идет расследование.

Реквизиты для перечисления денег на операцию указаны в группе «Общество защиты животных в г. Бийске».

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