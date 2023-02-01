Застройщики Барнаула в 2022 году перевыполнили план по вводу жилья

В 2022 году было выдано больше разрешений на строительство, чем в 2021-м Фото: Виталий БАРАБАШ

В минувшем году в Барнауле застройщики ввели 560 тыс. кв. метров жилья. При этом они перевыполнили план в 520 тыс. «квадратов», пишет Амител.

- В 2022 году было выдано больше разрешений на строительство, чем в 2021-м. Так, если в 2021 году застройщики получили 15 разрешений на 205 тыс. квадратных метров, то в 2022-м – 26 на 389, – сообщил барнаульский вице-мэр по строительству Андрей Федоров.

По итогу 2023 года в городе должны ввести в эксплуатацию 510 тыс. квадратных метров жилья. В мэрии уверены, что план будет выполнен, так как особых угроз и рисков чиновники не видят.