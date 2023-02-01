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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 2:27

Барнаульский «Жилфонд» вернул деньги 27 пострадавшим клиентам

Остальные 11 получат их в ближайшее время
Александра Сапожкова
Деньги хранились в индивидуальных ячейках в агентстве на время заключения сделок

Деньги хранились в индивидуальных ячейках в агентстве на время заключения сделок

Фото: Олег УКЛАДОВ

Агентство недвижимости «Жилфонд» в Барнауле вернуло деньги большей части пострадавших клиентов. Компенсации получили уже 27 человек, пишет Амител.

Как сообщила изданию новая управляющая агентством Екатерина Исайченко, большая часть средств выплачена за период с 23 по 30 января. Остальные 11 клиентов получат деньги в ближайшее время.

Напомним, прежняя управляющая ООО «Жилфонд Барнаул» Людмила Авдюхина исчезла 19 декабря вместе с деньгами клиентов, которые хранились в индивидуальных ячейках в агентстве на время заключения сделок. Спустя неделю полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения денег.

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