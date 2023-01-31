В Бийске скульпторы ледяных фигур не могут добиться оплаты своей работы

Фото: Сергей Кулыгин, Бийский рабочий

В Бийске авторам ледяным скульптур, которые установили на Петровском бульваре перед Новым годом, до сих пор не заплатили. Как сообщает «Бийский рабочий», мэрия не оплатила их работу.

Не первый год над скульптурами работала группа авторов под руководством Павла Коробейникова.

- Труд художников до сих пор не оплачен, тогда как работы были приняты еще в конце декабря. Финансовые обязательства по договору со стороны управления ЖКХ не выполнены, говорят художники, - отмечает издание.

Павел Коробейников рассказал, что еще при заключении контракта начались загвоздки: специалисты из управления ЖКХ якобы не спешили оформлять договор, а также допускали ошибки. Объемы льда были завышены в 2,6 раза, причем Павел так и не понял, с чем это связано. Кроме того, к объемам фигур появились вопросы: мужчина видел, как его скульптуры замеряют. Художник обратился в прокуратуру Бийска с заявлением, чтобы ведомство проверило правомерность действий сотрудников управления ЖКХ.