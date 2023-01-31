Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 12:08

Жителя Алтая оштрафовали за угрозу убийством прокурору

У мужчины изъяли автомобиль, но его это не устроило
Анна Усик
Суд

Суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае житель Волчихинского района угрожал убить прокурора. Суд вынес приговор по статье «Угроза убийством, причинением вреда здоровью», сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

У жителя Волчихинского района был изъят автомобиль, в нем находилась сухостойная древесина. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина обратился к прокурору с заявлением о незаконном изъятии его автомобиля, но прокурор не нашел нарушений норм уголовно-процессуального законодательства РФ.

В сентябре 2022 года в Волчихинском суде рассмотрели жалобу владельца автомобиля. Он настаивал на том, что транспорт у него изъяли незаконно, и требовал, чтобы автомобиль вернули. На суде был и прокурор.

Позже владелец авто позвонил на служебный телефон прокурора и в агрессивной матерной форме на повышенных тонах пообещал его убить. Затем он пришёл в Волчихинскую прокуратуру, чтобы снова потребовать вернуть ему машину, и уже лично сообщил прокурору о намерении причинить ему вред.

Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф.