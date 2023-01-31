Жителя Алтая оштрафовали за угрозу убийством прокурору

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае житель Волчихинского района угрожал убить прокурора. Суд вынес приговор по статье «Угроза убийством, причинением вреда здоровью», сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

У жителя Волчихинского района был изъят автомобиль, в нем находилась сухостойная древесина. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина обратился к прокурору с заявлением о незаконном изъятии его автомобиля, но прокурор не нашел нарушений норм уголовно-процессуального законодательства РФ.

В сентябре 2022 года в Волчихинском суде рассмотрели жалобу владельца автомобиля. Он настаивал на том, что транспорт у него изъяли незаконно, и требовал, чтобы автомобиль вернули. На суде был и прокурор.

Позже владелец авто позвонил на служебный телефон прокурора и в агрессивной матерной форме на повышенных тонах пообещал его убить. Затем он пришёл в Волчихинскую прокуратуру, чтобы снова потребовать вернуть ему машину, и уже лично сообщил прокурору о намерении причинить ему вред.

Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф.