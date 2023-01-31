На Алтае 31 января на час закроют движение по Чуйскому тракту

Движение ограничат для всех видов транспорта
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 31 января перекроют Чуйский тракт. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, речь идет об участке в районе Налобихи.
Ограничение коснется всех видов транспорта и связано с движением военных колонн. Движение закроют на участке «Налобиха – Р-256 – (населенный пункт Налобиха)» с 17:30 до 18:35.
Жителей Алтайского края предупреждают, что время и маршрут могут еще измениться. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.