На Алтае 31 января на час закроют движение по Чуйскому тракту

Движение ограничат для всех видов транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 31 января перекроют Чуйский тракт. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, речь идет об участке в районе Налобихи.

Ограничение коснется всех видов транспорта и связано с движением военных колонн. Движение закроют на участке «Налобиха – Р-256 – (населенный пункт Налобиха)» с 17:30 до 18:35.

Жителей Алтайского края предупреждают, что время и маршрут могут еще измениться. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.