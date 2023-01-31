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НовостиОбщество31 января 2023 8:14

На Алтае 31 января на час закроют движение по Чуйскому тракту

Движение ограничат для всех видов транспорта
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Движение ограничат для всех видов транспорта

Движение ограничат для всех видов транспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 31 января перекроют Чуйский тракт. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, речь идет об участке в районе Налобихи.

Ограничение коснется всех видов транспорта и связано с движением военных колонн. Движение закроют на участке «Налобиха – Р-256 – (населенный пункт Налобиха)» с 17:30 до 18:35.

Жителей Алтайского края предупреждают, что время и маршрут могут еще измениться. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.