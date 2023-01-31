Барнаульцев приглашают бесплатно заняться спортом

В городе работает 11 площадок
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Жителей Барнаула приглашают бесплатно заняться спортом вместе с опытными тренерами. В городе работает 11 площадок, сообщает городская администрация.
Тренировки проходят в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор» 2-3 раза в неделю. В программу занятий входят такие зимние виды спорта как футбол на снегу, хоккей, лыжи. Также организаторы проведут небольшие состязания, веселые старты и забеги.
Занятия проходят на 11 площадках, в их числе – хоккейные коробки, школьные спортплощадки, парк «Арлекино», лыжная база АлтГТУ. Также проведут тренировки и в пригороде Барнаула - в Сибирской Долине, Лебяжьем, Научном Городке.
В Алтайском училище олимпийского резерва (спортивный зал по адресу ул.Тимуровская, 15, корпус 4) пройдут тренировки по бочче. Бочча – это паралимпийский вид спорта, которым могут заниматься взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.
На занятия ждут всех желающих. Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно просто прийти на одну из площадок согласно расписанию. По ссылке полный список площадок и время тренировок.
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